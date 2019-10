C'est une vidéo, postée il y a quelques jours, qui a rappelé aux gymnastes suisses de mauvais souvenirs. On y voit l'entraîneur français Eric Demay, actuellement coordinateur technique de la Fédération mexicaine de gymnastique (avec son épouse et assistante Cécile), intimer un ordre à une gymnaste et lui interdire de mettre le pied au-delà d'une certaine limite. Une démonstration d'autorité gratuite qui s'est produite pendant les championnats du monde, qui se disputent actuellement à Stuttgart.

Mardi, la gymnaste mexicaine Elsa Garcia s'est également fendue d'un tweet où elle accuse l'entraîneur français et son épouse d'«agressions physiques, psychologiques et verbales». «Je (les) dénonce pour que de telles injustices ne se reproduisent plus», ajoute-t-elle en commentaire sur son post. Elle a précisé qu'elle avait été «mobbée» pendant ces Mondiaux et que son entraîneur l'avait «délibérément privée» de toute chance de se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

???????? Denunció para que no vuelvan a pasar estas injusticias en la gimnasia mexicana https://t.co/VdX6xgiA9b — Elsa Garcia (@_elsagarcia_) October 8, 2019

Durant la nuit de mercredi à ce jeudi, Elsa Garcia est revenue à la charge: «Ce n'est pas la première fois. Voici une preuve des abus d'Eric et Cécile Demay envers d'autres gymnastes.» Et le lien de son post sur Twitter nous dirige vers une interview de... l'ancienne championne de gymnastique suisse Ariella Kaeslin!

¡Ésta no es la primera vez! Aquí dejo pruebas del historial de abuso de parte de Eric y Cecile Demay a otras gimnastas. Esto ya se sabía desde hace mucho tiempo y aún así la @FMGimnasia sigue apoyándolos.https://t.co/ViECYstPB3 — Elsa Garcia (@_elsagarcia_) October 9, 2019

Eric et Cécile Demay ont en effet travaillé pour la Fédération suisse de gymnastique. Ils en avaient été renvoyés en 2007, après que les leaders de la gym helvétique - à commencer par Ariella Kaeslin - avaient dénoncé le régime de «terreur psychologique» auquel elles étaient soumises, puis refusé de s'entraîner sous les ordres du couple Demay.

Championne d'Europe de saut de cheval et médaillée de bronze du concours complet lors des Européens de Milan, en 2009, Ariella Kaeslin avait évoqué la sombre période qu'elle avait traversée dans le livre qu'elle avait publié en 2015, intitulé «Leiden im Licht» («Souffrir dans la lumière»). «Avec lui (Demay), c'était: «Tu fais ça!», et il n'y avait pas de discussion.»

Contactée par notre confrère du «Tages Anzeiger» pour réagir aux nouvelles accusations de la gymnaste mexicaine Elsa Garcia, Ariella Kaeslin (qui aura 32 ans vendredi) n'a pas voulu en rajouter à propos d'Eric Demay: «J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire à son sujet, répond-elle. Mais je suis très préoccupée par les accusations d'Elsa. J'espère que les personnes responsables la prendront au sérieux.» Elle encourage la Mexicaine «à ne pas renoncer et à se défendre, comme nous l'avions fait à l'époque avec mes collègues».

Elle conclut en appelant la Fédération internationale et les Fédérations nationales à «s'investir davantage, de manière à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les athlètes étant extrêmement jeunes en gymnastique, cela peut conduire à un climat dans lequel les abus peuvent proliférer.»

C'était en octobre 2006, à l'occasion des championnats du monde de gymnastique à Aarhus (Danemark): le courant ne passait pas entre l'entraîneur Eric Demay (à g.) et Ariella Kaeslin). Image: Keystone.