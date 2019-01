A l’occasion du match de National League entre Lausanne et Davos, mardi soir à Malley, les organisateurs des Jeux olympique de la Jeunesse 2020 à Lausanne ont présenté leur mascotte.

L’animal s’appelle Yodli et il a été élaboré à l’Eracom (École romande d’arts et communication).

Avant de lire plus loin et après avoir regardé la vidéo ci-dessous, essayez de deviner quels animaux composent Yodli. Allez, on vous aide, il y en a trois...

Vous avez trouvé? Eh oui, Yodli est le croisement d’une vache, d’une chèvre et d’un Saint-Bernard, selon ses créateurs. Et il accompagnera les athlètes tout au long des compétitions (du 9 au 22 janvier 2020). (nxp)