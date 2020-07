En attendant la reprise de la saison sous sa forme normale en août, plusieurs athlètes de renom ont fait jeudi l'expérience d'une compétition à distance très particulière, puisque le «Weltklasse» a organisé jeudi soir ses «Inspiration Games» avec huit compétitions organisées dans sept stades à travers le monde.

Hormis pour le 100m, le coup de feu du starter au Letzigrund de Zurich enclenchait celui des deux autres stades, les images étant ensuite synchronisées pour les spectateurs sur internet et les réseaux sociaux par une régie zurichoise. Ce qui a donné une sensation assez étrange, avec un écran divisé en trois ne permettant pas de deviner facilement qui avait franchi la ligne en premier.

La soirée a pris un tour surréaliste lors du 200 m, le chronomètre affichant à l'arrivée un temps ahurissant de 18 sec 90 pour l'Américain Noah Lyles malgré un énorme vent de face (-3,7 m/s), très loin devant le record du monde d'Usain Bolt (19 sec 19). L'explication n'a pas tardé à arriver: le nouveau roi du demi-tour de piste, qui courait seul à Bradenton, n'a parcouru que 185 m, ne prenant pas le départ au bon endroit de la piste...

Noah Lyles. 18.90. 200m.



Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK