Réservés au Musée olympique ou aux vitrines des sportifs, des objets parfois sentimentaux utilisés par les athlètes pour leurs exploits (chaussures, dossards, maillots...) sont mis aux enchères ces derniers jours par plusieurs stars. Le but étant de récolter des fonds pour lutter contre la crise sanitaire. Voici une sélection non-exhaustive.

Une rando à ski près du Cervin avec Franzi Aufdenblatten

Vous avez toujours rêvé de découvrir la région de Zermatt et d'admirer le Cervin en compagnie de l'ancienne skieuse Franzi Aufdenblatten? Avec également la présence d'un guide de la région, ce tour (adaptable à chaque niveau) est fait pour vous. Une nuit pour deux personnes à Zermatt est également proposée dans cette offre.

Le masque de ski porté par Andri Ragettli aux JO 2018

Les lunettes de ski du skieur freestyle Andri Ragettli. Elles ont été conçues spécialement pour lui (avec son logo et le drapeau suisse) et ont été portées par le Grison lors des Jeux olympiques de PyeongChang en 2018. «J'ai collaboré sur le design de ce masque et gagné mon premier diplôme olympique avec», rappelle le skieur.

Les chaussures de Cuche qui ont dompté la Streif

Vous pourrez vous imaginer dévaler la Streif avec les chaussures de ski de Didier Cuche. Celles qui lui lui ont permis de gagner à Kitzbühel et de remporter le globe de cristal de la descente lors de la saison 2009-10. Taille 42.

Le dossard jaune de Martin Fourcade

En France aussi, le monde du sport a le coeur sur la main. Une vente aux enchères organisée par le gardien de handball Vincent Gérard a connu un bel engouement. L'une des plus belles ventes a été réalisée avec le dossard porté par le biathlète Martin Fourcade en Coupe du monde. Le précieux objet a trouvé preneur pour 12'200 euros.

Les fonds récoltés seront entièrement reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour aider le milieu hospitalier à lutter contre la crise sanitaire grâce notamment à l’achat de matériel médical de première urgence.

Le maillot de Tsonga

Un tee shirt de Jo Wilfried Tsonga a lui connu un peu moins de succès que le dossard de Fourcade. Pourtant, il avait été porté par le tennisman français lors de sa victoire face à Roger Federer en finale du tournoi de Toronto en 2014. Prix de vente: 5300 euros.

Le casque d'Alexis Pinturault

Alexis Pinturault, qui n'a pas pu lutter jusqu'au bout pour remporter le classement général de la Coupe du monde, peut se consoler d'avoir battu la légende Fourcade au niveau de la plus grosse vente aux enchères. Son casque de ski porté lors de ses 5 victoires en Coupe du monde cette saison et dédicacé a trouvé un preneur pour 19'600 euros. Que le skieur français a promis de doubler.

Les gants de la boxeuse Estelle Mossely

La championne olympique de boxe Estelle Mossely a rapporté 1'150 euros avec la mise aux enchères d'une paire de gants portés pour la préparation à son avant-dernier combat avant la ceinture de championne du monde.

Le maillot de Luka Karabatic

Le handballeur Luka Karabatic a également répondu à l'appel de son coéquipier. Il a décidé d’offrir un maillot du FC Barcelone porté en compétition. Ce dernier est parti pour 1100 euros.

Le t-shirt de Nadal

En Espagne, la campagne de solidarité "Notre meilleure victoire" et emmenée par Rafael Nadal et Pau Gasol, a permis de récolter 142'983 euros pour la Croix-Rouge afin de combattre le Coronavirus. L'article qui a récolté le plus d'argent est l'un des t-shirts portés par l'Espagnol lors de son sacre à Roland-Garros en 2019 et vendu pour 16'225 euros.

Aquí mi aportación para iniciativa de la acb. Yo les doy un objeto mio preciado ???? y ellos tienen esta buena iniciativa dentro de #LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria ????????????????????@acbcom ????????#CruzRojaResponde#NuestraMejorVictoria

¡¡Y lo dicho, a animarse !!#yomequedoencasa pic.twitter.com/cZKAgjYqyy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 8, 2020

S.BO