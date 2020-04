C'est Julian Alaphilippe (27 ans), nouvelle coqueluche du cyclisme tricolore depuis qu'il a porté le maillot jaune pendant 14 jours lors du dernier Tour de France, qui l'a officialisé au travers d'une interview au quotidien sportif «L'Équipe»: il est en couple avec Marion Rousse, ancienne cycliste pro reconvertie en consultante pour France Télévisions.

«J'ai de la chance qu'on soit tous les deux, a expliqué Alaphilippe au sujet de sa nouvelle compagne. Elle est adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi, qui est hyperactif et qui aurait besoin de prendre souvent l'air! On se soutient mutuellement. Ce n'est pas toujours facile pour moi de m'entraîner à l'intérieur et elle n'a pas de travail non plus.»

La jolie blonde de 28 ans avait annoncé le 8 février dernier sa rupture d'avec Tony Gallopin, lui aussi coureur pro, qui avait partagé sa vie pendant douze ans. «Parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu», avait-elle précisé sur Instagram.

Aperçus dans les bras l’un de l’autre lors du dernier Paris - Nice, finalement écourté à cause du coronavirus, Marion Rousse et Julian Alaphilippe vivent désormais confinés en Andorre, au domicile du coureur de l'équipe Deceuninck Quick-Step. À Pâques, elle avait d'ailleurs publié une photo d'elle en train de se reposer sur la terrasse de son chéri. «À défaut de Paris - Roubaix, Joyeuses Pâques à tous», avait-elle écrit.

«C'est un contexte tellement particulier qu'on n'a pas envie d'en faire des caisses», a cependant expliqué Marion Rousse au «Parisien». «Dans la vie, la priorité, c'est forcément d'être heureux. On l'est, c'est tout ce que je peux dire. Mais notre histoire n'est rien, comparé à ce qui se passe en dehors. Donc en parler actuellement, c'est gênant.»

Reste qu'au sortir du confinement, le couple Marion Rousse - Julian Alaphilippe risque de faire parler de lui, notamment sur les routes du Tour de France, du 29 août au 20 septembre prochains. «Je n'ai pas envie que ma vie tourne autour de ça, nuance la championne de France sur route 2012. Je reste la Marion d'avant. Je serai toujours la même aux commentaires, peu importe ma vie privée. Je ferai toujours mon boulot pareil, et c'est le plus important pour moi.»

