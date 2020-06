Boxeuse américaine de 32 ans née à Houston, Virginia Fuchs a été blanchie par l'agence antidopage américaine (USADA) la semaine dernière, après avoir été contrôlée positive en février. Elle peut donc toujours rêver représenter les États-Unis aux Jeux de Tokyo, l'année prochaine.

Il faut dire que le cas de Virginia Fuchs était plutôt particulier. Testée positive à des molécules de létrozole et de GW-1516 le 13 février dernier, la Texane a été innocentée. Après enquête, l'USADA a en effet révélé que les faibles quantités de substances interdites décelées dans son échantillon d'urine avaient été transmises lors de rapports sexuels (non protégés) avec son compagnon, lequel utilisait ces produits à titre thérapeutique.

USADA told Houston Olympic boxer @GinnyFuchsUSA ,who tested positive for prohibited substance,was determined to have been ingested by her(unprotected sex)without fault or negligence&won’t face ineligibility.USA Boxing told Fuchs the USADA sanction of”No Fault”is the proper outcome pic.twitter.com/ez0gkS7fah

La boxeuse a évidemment accueilli cette nouvelle avec plaisir. «Je suis soulagée qu'une fois bouclée l'enquête approfondie de l'USADA, on ait considéré mon cas comme unique et que, par conséquent, on ait statué sur un «No Fault», ce qui me permet de revenir à la compétition, a-t-elle posté sur Twitter. Tout cela a représenté une grande leçon pour moi, et maintenant que c'est derrière, je peux me concentrer entièrement à la préparation (des Jeux) de Tokyo.»

I’m relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I’m fully focused on preparing for Tokyo.