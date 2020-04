«Comme depuis le début de cette crise, nous misons sur un ‘demi-chemin’, nous progressons pas à pas et il est l’heure, désormais, d’une nouvelle phase. Dans cette réouverture progressive, nous ne voulons pas tout rouvrir, nous ne pouvons pas encore reprendre notre vie d’avant, a prévenu la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Le Conseil Fédéral rejette un déconfinement hâtif. Il veut observer l’évolution, mais les infections ralentissent et nous souhaitons faire un pas vers la culture, le sport et les restaurants. La condition pour chaque étape est qu’il n’y ait pas de rebonds.»

Exception pour les pros

Pour ce faire, les manifestations de plus de mille personnes sont bannies du paysage helvétique jusqu’à la fin du mois d'août. Mais cette décision ouvre tout de même une fenêtre d’opportunité au football suisse pour terminer sa saison. Selon ce qu’ont déclaré deux des Sept Sages, il devra être possible à la Super League et à la Challenge League, notamment, de jouer leur fin de saison à huis clos à partir du 9 juin!

«C’est un peu plus vite que prévu, mais il ne faut pas céder à l’euphorie, a enchaîné Alain Berset. Cette réouverture progressive ne fonctionnera que si l’ensemble de la population conserve les règles de distance sociale, d’hygiène et reste au maximum à la maison.»

#CoronaInfoCH Qu'est-ce qui sera différent en Suisse dès le lundi 11 mai ? Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas encore autorisé ? Et que se passera-t-il après cette première étape ? Voici un aperçu de l’assouplissement des mesures. (BK) pic.twitter.com/uTre7oFok1 — André Simonazzi (@BR_Sprecher) April 29, 2020

Des séances d’entraînements avec plus de cinq personnes peuvent avoir lieu pour les clubs professionnels dès le 11 mai, uniquement. Les amateurs, eux, doivent toujours se réunir à maximum cinq personnes. La Super League pourra donc potentiellement recommencer quasiment un mois après cette date, le 9 juin, pour autant que la Swiss Football League donne son feu vert.

Autres disciplines dans l’attente

Le hockey suisse, lui, a indiqué avoir pris note de ces décisions et souligne qu’«afin de garantir que la saison 2020/2021 puisse commencer comme prévu le vendredi 18 septembre 2020, il est important que les matches puissent être joués devant des spectateurs. Les clubs de National League et de Swiss League discuteront de la situation actuelle le lundi 11 mai lors d’une assemblée extraordinaire de la Ligue.»

Cette décision semble en revanche sonner le glas du meeting Athletissima. La grande compétition lausannoise est prévue le 20 août, tout comme l’Open de golf de Crans-Montana, qui devait être lancé le 27 août. Le Weltklasse de Zurich, lui, organisé le 11 septembre, peut encore rêver. Le doute plane également sur les Mondiaux de cyclisme d’Aigle et Martigny, agendés du 20 au 27 septembre prochains. Si les Suisses devraient pouvoir être de la fête, le débarquement de cyclistes et de spectateurs du monde entier laissent dubitatifs.