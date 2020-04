«Beaucoup» en manque

Votre première réponse est la plus partagée. Vous n'êtes «que» 28% à ne pas regretter le sport du tout et seulement 17% à le regretter «un peu». Plus d'un lecteur sur trois du «Matin.ch» est «beaucoup» en manque de sport, alors que pour 20% d'entre vous, c'est «à la folie», que les matches manquent.

«D'autres priorités»

Si les sportifs dans les stades et les télévisions vous manquent, vous n'êtes en revanche pas prêts à les renvoyer sur les terrains coûte que coûte. Votre avis est très clair sur ce point, puisque selon 55% d'entre vous, il est urgent d'attendre car «il y a des autres priorités actuellement».

Pas fans du huis clos

Un bon tiers d'entre vous n'est pas fan des matches à huis clos et pense que «le sport sans public perd de son piment». Mais les lecteurs du «Matin» sont quand même 53% à être «trop en manque» ou vont suivre les rencontres parce que sans public, «ça ne change pas grand chose».

Attendre 2021...

Selon notre sondage, vous êtes clairement dubitatifs quant à la possibilité de retourner bientôt dans un stade ou une patinoire. 40% des sondés ne pensent pas y remettre les pieds avant le début de l'année prochaine! Seulement un quart de nos lecteurs ira supporter son équipe quelles que soient les conditions.