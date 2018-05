Il s'agit désormais d'une tradition annuelle pour ESPN. Chaque année, le média américain publie sont top 100 des sportifs les plus célèbres sur la planète - le «ESPN World Fame 100» en anglais.

La méthodologie n'est pas expliquée en détail mais la formule prend en compte trois facteurs principaux: le score de popularité sur Google Trend, les chiffres des différents comptes sur les réseaux sociaux et les contrats de sponsoring. Un calcul appliqué pour départager une pré sélection de 600 sportifs majeurs dans 67 pays.

ESPN's World Fame 100

33 soccer players

13 basketball players

12 tennis players

10 cricketers

8 golfers

7 football players

6 boxers

3 swimmers (Sun Yang, Ning Zetao, Fu Yuanhui)

Yuzuru Hanyu

Lindsey Vonn

Shaun White

0 baseball/hockey playershttps://t.co/WmG0s6Oel2 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 22 mai 2018

La liste des stars met les footballeurs à l'honneur. Trois d'entre eux figurent dans le top 4. A savoir Cristiano Ronaldo (1er), Lionel Messi (2e) et Neymar (4e). Seul le joueur NBA LeBron James vient perturber cette hégémonie en se classant troisième.

Juste derrière ces quatre icônes, on retrouve le premier Suisse. Qui d'autre que Roger Federer? Le Bâlois précède son grand rival Rafael Nadal (8e) dans ce classement. Les golfeurs Tiger Woods (6e) et Phil Mickelson (10e) sont aussi parmi les dix sportifs les plus connus selon ESPN.

Serena Williams est largement la première femme dans cette hiérarchie. Avec son douzième rang, elle devance tout de même l'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic (13e).

Le top 10 complet à découvrir dans la galerie ci-dessus.

(Le Matin)