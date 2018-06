Le triple saut messieurs sera l'un des grands moments de l'édition 2018 d'Athletissima. La lutte que vont se livrer les deux athlètes qui dominent cette épreuve cette année devrait à nouveau apport de belles émotions aux spectateurs de la Pontaise de nombreux le 5 juillet prochain.

Avec en point de mire, la marque magique des 18 mètres. Christian Taylor, le champion olympique et du monde en titre reviendra sur l'un des rares sautoirs où il a déjà franchi cette distance. Il s’y était imposé en 2015 avec 18,06 m, établissant ainsi un nouveau record du stade. Le sauteur américain est le seul à avoir franchi cette limite à quatre reprises. Il détient la seconde meilleure performance mondiale de tous les temps avec 18,21 m, à 8 cm seulement du record du monde de Jonathan Edwards.

Gros duel face au Cubain Pichardo

Une marque qui reste toujours un de ses objectifs principaux. Le Cubain Pedro Pablo Pichardo, double vice-champion du monde (2013 et 2015) sera son principal adversaire. Il a déjà sauté deux fois plus de 18 m et s’est imposé au meeting de Doha au mois de mai avec un bond à 17,95 m, une distance qui lui permet de figurer en tête du bilan mondial de la discipline et qui lui donne des idées sur un sautoir qu’il affectionne.

N’a-t-il pas gagné l’an passé pour la seconde fois? Il aimerait bien inscrire son nom une 3e fois sur les hauts du classement. Afin de mettre toutes les chances de son côté, il veut se préparer spécialement pour ce rendez-vous en faisant l’impasse sur d’autres compétitions. L’Américain Will Claye, médaillé d’argent olympique et mondial sera aussi à suivre de près. Alexis Copello (Aze), 3e au Qatar et 4e à Eugene, est aussi annoncé.

Lea Sprunger attendue en force

Côté féminin, le 400 m haies va donner du fil à retordre à Lea Sprunger. Fantastique 2e l’an dernier, la Vaudoise avait enthousiasmé la foule et devra à nouveau se surpasser pour rééditer cet exploit. Car elle y retrouvera non seulement celle qui l’avait précédée il y a 12 mois, l’Américaine Ashley Spencer, mais surtout sa compatriote Dalilah Muhammad, championne olympique en titre et vice-championne du monde.

Cette dernière est déjà en bonne forme puisqu’elle a signé un succès au meeting de Shanghai. Georganne Moline (EU), toute fraîche vainqueur à Rome sera tout aussi redoutable. La Jamaïcaine Janieve Russell, triomphante à Eugene et championne des Jeux du Commonwealth ce printemps aura aussi son mot à dire.

Eilidh Doyle (GB), sa dauphine en Australie, et Cassandra Tate (EU), médaillée de bronze aux Mondiaux de Beijing possèdent également des arguments à faire valoir. (nxp)