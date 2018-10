C'était clairement le changement de destination de l'été en NBA. Passée de Cleveland à Los Angeles, la méga-star LeBron James était très attendue pour le lancement de la pré-saison des Lakers contre les Nuggets de Denver dans la nuit de dimanche à lundi. Excité d'étrenner son nouveau maillot, le triple champion NBA n'a pas brillé par son adresse (2 sur 6 aux tirs) mais a tout de même compilé 9 points, 3 rebonds et 3 assists dans la défaite des siens (124-107).

LeBron James puts up 9 PTS, 3 AST, 3 REB in his @Lakers #NBAPreseason debut in San Diego. #NBAPreseason pic.twitter.com/MhdQZVUh5u — NBA (@NBA) 1 octobre 2018

Dans les autres matches de la nuit, les Celtics, portés par un déjà bouillant Kyrie Irving (20 points), ont pris leur revanche sur les Hornets (115-112). Boston avait gaspillé un écart de 20 points il y a deux jours face à Charlotte. Sans Tony Parker - parti - et Manu Ginobili - retraité -, les Spurs new look ont pris la mesure de Miami (104-100). Enfin, la jeune équipe des Bulls de Chicago a fait passer un mauvais moment à la défense les Pelicans (128-116). (nxp)