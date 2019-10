Vendredi soir, Doha, Lea Sprunger espérera décrocher une première médaille mondiale. La championne d’Europe du 400 mètres haies sera au départ d’une finale très dense (20h30 heure suisse). Pour monter sur le podium, elle devra très certainement battre le record de Suisse (54’’25), détenu par Anita Protti depuis 1991 et les Mondiaux de Tokyo.

Senn pas encore majeure

Peu importe son résultat en individuel, Lea Sprunger devra à nouveau revêtir son bleu de travail au Qatar samedi. La Nyonnaise sera en effet la capitaine du relais 4x400 féminin, qui dispute les séries en début de soirée (18h55 heure suisse). Autour d’elle, une équipe très jeune (moins de 22 ans de moyenne d’âge) et peu expérimentée.

Une jouvence incarnée par Giulia Senn qui n’a que 17 ans. L’Argovienne sera l’une des deux remplaçantes avec la Fribourgeoise Veronica Vancardo, qui vient de fêter son 19e anniversaire. Au milieu de cette relève, Sprunger (29 ans) passe presque pour une vétérane. «Lea, c’est un peu notre maman, image Vancardo en rigolant. C’est fou de se dire qu’on a pile dix ans de différence. Elle est vraiment à l’écoute, très disponible. On sait que sa porte est toujours ouverte si on des questions ou des problèmes.»

Une qualification obtenue au Japon

La Sarinoise avait notamment disputé en mai les championnats du monde de relais à Yokohama, aux côtés de Sprunger. Le relais 4x400 avait atteint la finale au Japon, se qualifiant ainsi pour les Mondiaux de Doha. «J’ai été impressionnée par sa capacité à garder son calme, se souvient Veronica Vancardo. Même stressée, elle arrivait à nous transmettre des ondes positives. Pour nous, une telle compétition était totalement nouvelle et Lea est parvenue à nous rassurer, à nous guider.»

La Jurassienne Rachel Pellaud a partagé un camp d’entraînement en Afrique du Sud avec la Nyonnaise. L’athlète de 24 ans a été marquée par l’amplitude de sa foulée. «Avec sa grande taille, elle très impressionnante en course. C'est quelqu’un de très sérieux aussi à l’entraînement. Elle ne lâche jamais l’affaire.»

«Une capacité à se faire mal»

Sa coéquipière Fanette Humair (27 ans) souligne elle aussi l’abnégation de Sprunger. «Lea, c’est une bosseuse. A mes yeux, elle représente le travail et la détermination. J’ai rarement vu quelqu’un s’entraîner autant. Elle a une capacité à se faire mal et à rebondir qui me surprend encore. Même s’il a vécu des choses qui l’ont beaucoup marquée de sa carrière - de grandes déceptions -, elle a toujours su rebondir.» Samedi, le relais du 4 x 400, emmené par Lea Sprunger, visera une qualification pour la finale, synonyme de billet pour les JO de Tokyo. Mais avantça, Lea Sprunger a une médaille à aller chercher en individuel.