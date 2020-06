La saison de Football américain en Suisse a été frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Conséquence: tous les matches agendés en mai et en juin ont été annulés. Toutefois, un championnat de substitution aura bien lieu cet automne avec huit clubs au lieu de six habituellement. Deux équipes de LNA, les Geneva Seahawks et les Grizzlies de Berne, n’y participeront toutefois pas et seront remplacées par des équipes de LNB.

Le président du club genevois, Fabrice Kaech, explique pour quelles raisons les Seahawks, finalistes du Swiss Bowl en 2018 et 2019, renoncent à aligner leur équipe élite cet automne. «Il n’y aura de toute façon pas de champion, pas de relégué ni de promu. Il s’agit davantage d’un tournoi que d’un véritable championnat et les équipes ne peuvent pas aligner de quaterback américain, regrette le dirigeant des Seahawks. La formule ne nous convient pas et nous ne voyons donc pas l’intérêt d’y participer. D’un point de vue logistique, avec la reprise des championnats juniors U16 et U19, il aurait été très compliqué d’organiser des déplacements simultanés pour nos trois équipes, d’autant plus que Genève est très excentrée, ce qui génère beaucoup plus de frais que pour les autres clubs.»

Quelques matches amicaux

Touché comme beaucoup par la crise du Covid-19, le club genevois préfère ainsi limiter les frais en 2020 et donner la priorité à ses équipes juniors. «La formation a toujours été la priorité chez les Seahawks, explique Fabrice Kaech. Notre équipe élite se contentera cette année de jouer des matches amicaux contre d’autres clubs qui sont dans la même situation que nous. Nous préférons nous concentrer sur la saison 2021 durant laquelle nous serons plus compétitifs que jamais.»

Tandis que les deux pensionnaires de LNA, les Geneva Seahawks et les Grizzlies de Berne, ont préféré tiré un trait sur l’exercice 2020 avec leur équipe élite, huit clubs suisses se sont mis d’accord: ils joueront un championnat un peu plus court entre le 15 août et le 11 octobre. Un groupe ouest, un groupe est, et une formule avec un match à domicile et un autre à l’extérieur à l’intérieur du groupe avant de passer à la phase finale.

