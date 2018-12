Décembre, les fêtes, moments de tradition. Entre la dinde et le biscôme, les cadeaux. Parmi ceux-ci, les deux spécialistes «motorisés» de l’agence Sport-Center, Jean-Claude Schertenleib (MotoGP) et Luc Domenjoz (Formule 1), vous proposent le fruit, sur papier glacé, de leurs pérégrinations annuelles. Ils jouent les intervieweurs... interviewés!

JCS: Luc, «L’Année formule 1», c’est le bon moyen de se réveiller après une saison encore dominée par une seule équipe?

Il est très difficile de se réveiller après coup et, franchement parlé, l’année qui se termine a été intéressante à plus d’un titre. Alors, ce livre, c’est plutôt un bon moyen de se souvenir des bons moments, via la beauté des photographies.

LD: Jean-Claude, c’est le 22e tome de «L’Année Grands Prix Moto». Toujours aussi enthousiaste?

J’ai encore le même plaisir, boosté quand je rencontre des clients fidèles, qui collectionnent la série depuis ses débuts. Et que je découvre des p’tits nouveaux.

JCS: «L’Année F1» est plus ancienne de sept ans, quelle est ta recette?

D’abord, conserver une formule qui marche, avec de grandes et belles photos. Bien sûr que chaque année, je me pose la question: faut-il renouveler le style, pour atteindre de plus jeunes lecteurs? Le problème est complexe, parce que la saison se termine de plus en plus tard, il est dès lors difficile, voire impossible, de prendre du recul.

LD: En Suisse spécialement, «L’Année GP Moto» marche bien. Comment fais-tu au niveau de la promotion?

Je m’appuie d’abord sur un fichier clients que je tiens à jour depuis de nombreuses années. A l’automne, j’envoie des bulletins de souscription; j’essaie aussi de travailler avec les médias sociaux et j’organise un vernissage qui attire entre 150 et 200 personnes et où se retrouvent les pilotes suisses d’hier et, parfois – quand ils ne sont pas engagés ailleurs – ceux d’aujourd’hui.

JCS: Tu es journaliste, mais aussi éditeur de ces ouvrages annuels. Rassure-nous, le livre a encore un avenir?

A long terme, je n’en suis malheureusement pas persuadé, même si la baisse des ventes – environ 10% chaque année – semble s’atténuer. La F1 et le MotoGP intéressent toujours et, malgré le trop-plein d’informations disponibles via les réseaux sociaux, le livre de qualité a encore ses adeptes.

LD: 29 ans de parution «d’Année F1» pour moi, 22 ans pour «l’Année MotoGP», qu’aimerais-tu améliorer?

Tout! Non, je crois en la formule, notamment grâce à son côté référence avec de nombreuses pages de résultats des autres championnats motocyclistes. C’est unique sur le marché. Mais quand je feuillette «L’Année F1», je me dis que nous pourrions essayer de donner un côté plus artistique à notre ouvrage.

«L’Année Formule 1 2018» et «L’Année Grands Prix Moto 2018» sont édités par Chronosports. On les trouve dans les bonnes librairies.

(nxp)