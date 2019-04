Les Rockets n'ont pas fait le voyage pour rien. Soucieux de préparer au mieux leur rendez-vous tant attendu des demi-finales de Conférence face à Golden State, Clint Capela et ses partenaires de Houston avaient fait le voyage vers Oakland dès vendredi, sans attendre la fin de la série des Warriors face aux Los Angeles Clippers.

Wishing to get ready for a possible Sunday Game 1, Rockets will head to Bay Area tomorrow, watch Warriors-Clippers Game 6 from there. If Clippers win the series, would have to fly home, but were willing to get to SF early just in case there is a 12:30 (local) start on Sunday.