TOM LUTHI A COURU avec intelligence

A Termas de Río Hondo, en Argentine, de vieux démons avaient rattrapé Tom Lüthi, qui ne s’était pas montré assez patient et qui était tombé. A Jerez de la Frontera, pour le retour du championnat du monde sur le sol européen, il a retenu la leçon: présent parmi les meilleurs à chaque séance d’’essais, warm-up matinal compris, Tom n’a jamais été tout devant. «Et en course, j’ai immédiatement compris que je ne pourrais pas tenir le rythme de Baldassari et Fernandez, ni de Navarro, quand il est revenu sur moi.

Dès lors, il a fallu se montrer intelligent.» Et accepter de limiter les dégâts: «Ne me parlez pas maintenant de l’écart au championnat, c’est beaucoup trop tôt. J’ai marqué des points importants, la mission est remplie.» Mais le travail n’est pas terminé, loin de là: «De tout le week-end, nous n’avons jamais trouvé la balance parfaite entre l’avant et l’arrière; l’écart s’est amenuisé au fil des jours, mais pas totalement», reprend le Bernois. Qui roulera mardi et mercredi en Aragon, pour deux jours de tests importants avant le prochain GP, au Mans.

DOMINIQUE AEGERTER VA BEAUCOUP MIEUX

«Il y a longtemps que je ne m’étais pas senti aussi bien. Mon nouveau manager, Oliver Imfeld, règle tous les problèmes administratifs et économiques, je peux beaucoup mieux me concentrer sur mon travail de pilote. Mieux: sentir toute une équipe, tout un projet, 100% derrière toi, c’est extraordinaire»: 14e au Texas, 13e à Jerez de la Frontera, Dominique Aegerter et la MV-Agusta progressent. «Je suis persuadé qu’en partant plus devant sur la grille – 23e des essais -, le top 10 était possible; dans notre groupe, là derrière, c’était la guerre totale. Je ne compte plus le nombre de fois où l’on s’est touché!» Domi reste lui aussi en Espagne quelques jours, il teste à Jerez, mardi.

DUPASQUIER AU PIED DU PODIUM

Comme son pote – et parfois compagnon d’entraînement – Tom Lüthi, le Fribourgeois Jason Dupasquier a terminé au pied du podium sa deuxième course dans le cadre de la Red Bull Rookies Cup.

Dans un groupe de chasse où les positions changeaient à chaque virage, Jason, qui avouait n’avoir pas été assez agressif la veille (7e de la première course) termine à 72 millièmes du podium. Son but? «Pour avoir une chance de passer en GP Moto3 l’an prochain, il faudrait assurer un top cinq final et s’offrir quelques podiums.» L’autre Suisse de «la» formule de promotion des GP, Noah Dettwiler, 14 ans, est tombé en tout début de course. Petit doigt de la main gauche fracturé, il n’a pas perdu sa bonne humeur: «Bien sûr que je serai présent au prochain rendez-vous, sur le Mugello!»

QUARTARARO EN A PLEURÉ

C’était l’histoire du week-end, celle d’un jeune homme devenu la veille, à 20 ans et 14 jours, le plus jeune auteur d’une pole position dans la catégorie reine du sport motocycliste mondial. Le Français Fabio Quartararo a réussi son envol, il s’est immédiatement retrouvé dans le sillage de son pote Marc Marquez et de son équipier Franco Morbidelli, avant de le dépasser.

Puis, il s’est détaché du groupe des poursuivants. Il était confortablement installé en deuxième position au quatorzième des vingt-cinq tours, alignant des chronos réguliers, contrôlant la situation avec un calme étonnant pour le «rookie» qu’il est, lorsque, soudainement, il a ralenti, il s’est penché sur le côté gauche de sa Yamaha, puis il a secoué la tête. A son retour au ralenti à son stand, il a éclaté en sanglots: sélecteur de vitesses cassé, c’était l’abandon.

Alors que le ciel tombait sur la tête du Gaulois, il s’illuminait sur le visage de Marc Marquez qui a déjà oublié sa chute du Texas. Voilà le champion du monde à nouveau en tête du classement général, même si ce n’est que pour un seul point face au binôme révélation de ce début de saison, formé par Alex Rins et la Suzuki. (nxp)