La Suisse s'est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde dames de Silkeborg (Danemark). En play-off (ou quart de finale), l'équipe skippée par Silvana Trizoni, qui avait terminé à la quatrième place du round-robin, a battu la Chine, cinquième. L'équipe du CC Aarau a passé l'épaule de justesse, puisqu'elle s'est imposée 7-6.

Comme lors de la phase préliminaire, où elles s'étaient imposées 9-8 face aux Chinoises - non sans avoir été menées de quatre pierres après le huitième end -, les Suissesses ont retourné la situation à leur avantage en toute fin de rencontre.

Après un bon départ (3-0 après deux ends), les Suissesses se sont petit à petit fait remonter. Ainsi, après le huitième end, elles avaient une pierre de retard (5-6). Elles ont joué le nul dans le neuvième end pour garder l'avantage de la dernière pierre. Et dans le dixième et dernier end, elles ont magnifiquement manœuvré pour réaliser un coup de deux et s'imposer 7-6!

Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz n'auront pas le temps de fêter cette qualification: elles disputeront en effet leur demi-finale ce samedi après-midi, dès 14h! Elles seront opposées à la Corée du Sud, qui a terminé deuxième du round-robin. L'autre demi-finale (19h) opposera la Suède, gagnante du round robin, au Japon, qui a écrasé la Russie 11-3 dans l'autre quart de finale. (nxp)