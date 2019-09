À la fin des années 1970, la série «Charlie's Angels» - ou «Drôles de Dames» pour la version française - a fait un carton sur les écrans télé du monde entier. La blonde Farrah Fawcett-Majors, ainsi que les brunes Kate Jackson et Jaclyn Smith, les trois anges de Charlie, se révélaient aux yeux de la planète entière.

Quarante ans plus tard, ce sont les athlètes polonaises qui ont pris le relais - au sens propre comme au sens figuré. Les relayeuses du 4 x 400 m, entraînées par un certain Aleksandr Matusinski, ont en effet été sacrées championnes d'Europe en salle en mars dernier à Glasgow. Et les médias polonais ont pris l'habitude de les appeler les «Matusinski's Angels».

Du coup, alors qu'elles préparent les Mondiaux de Doha (du 27 septembre au 6 octobre prochains), ces drôles d'athlètes ont joué leur rôle et tourné un clip qui s'approche du générique originel des «Charlie's Angels».

Une manière plutôt sympa de «chauffer» leurs supporters, à un peu plus de deux semaines du début des compétitions. Attention, les relayeuses polonaises dégainent vite!