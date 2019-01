C'est devenu une tradition pour chaque sportif qui se respecte: souhaiter ses bons vœux pour la nouvelle année chaque 1er janvier. Cet opus 2019 ne déroge pas à cette jolie coutume et si les décors et mises en scène sont parfois fort différents, chacun a mis du cœur à l'ouvrage pour partager ce moment avec sa communauté.

Roger Federer a eu le tournis

Gianluigi Buffon a sorti sa plus belle chemise

Peter Sagan a dévalé une piste

Happy new year everybody! See you at a race next year, starting at the @tourdownunder, where it will certainly be warmer than the snowed mountains... pic.twitter.com/TfuPWJbVhM