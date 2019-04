La bataille promettait d’être sanglante samedi à Biloxi, dans le Mississippi. Le championnat de combats à mains nues Bare Knuckle FC mettait aux prises deux anciens monstres des arts martiaux mixtes à l’UFC, le Russe Artem Lobov et l’Américain Jason Knight. Les deux adversaires n’ont pas déçu, s’envoyant tout ce qu’ils avaient à la figure, comme l’attestent les photos publiées sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous). Ils sont même plusieurs fois partis au tapis.

Les coups ont plu tellement fort que Knight a vu plusieurs de ses dents voler en l’air sous l’impact des coups portés par Lobov, par ailleurs partenaire d’entraînement de la star Conor McGregor. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de saluer son protégé, déclaré vainqueur au terme de ce bain de sang. «Quel animal! Je suis fier de toi», a-t-il notamment posté sur Twitter.

De son côté, Artem Lobov a rendu hommage à son valeureux adversaire. «Je vais laisser mon visage parler pour moi. Je pensais que c’était fini pour lui à plusieurs reprises. C’est un gamin coriace. Il a continué à venir et à venir encore.»

What an animal!

Proud of you @RusHammerMMA! Amazing fight

Paulie’s nice and quiet all of a sudden and that’s not like him haha

We want a new contract for the @RusHammerMMA for this next bout!

It has been earned and now deserved!

What a great showing @Jasonthekid23.

Big respect! https://t.co/dQKWIKCRd0