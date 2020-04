La skieuse américaine Lindsey Vonn et son futur mari, le hockeyeur de Nashville Pernell Karl «P.K.» Subban, ont une drôle de manière de jouer au hockey et de passer l'aspirateur. Et ce n'est pas toujours celui qu'on croit qui gagne.

Sur une moto, le Français Fabio Quartararo a toutes les qualités pour devenir un jour champion du monde. Mais il semble que le jeune homme de 21 ans a aussi des prédispositions à la corde à sauter.

Le travail du dos est capital pour garder la forme toute une saison. Et le tennisman italien Fabio Fognini l'a bien compris. Sa femme, la joueuse italienne Flavia Pennetta, ne lui laisse pas le choix.

On peut rejouer au tennis en République tchèque et Petra Kvitova attendait ça depuis tellement longtemps qu'elle a décidé de ralonger le temps de sa première balle.

Restrictions are sloooooowly starting to lift here in ????????



Can’t tell you how good it feels to be able to hit tennis balls again ????



Stay safe everyone and let’s take our time adjusting to the new normal ?? pic.twitter.com/zZl77IJtxV