Les 323 km de la boucle San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, septième étape du Dakar 2019, au Pérou, ont coûté cher au vainqueur de la veille, le nonuple champion du monde WRC, le Français Sébastien Loeb (Peugeot).

«La voiture s’est arrêtée après trois kilomètres; elle est repartie pour cinq bornes, avant un nouvel arrêt. Le mal a empiré, on a regardé ce qui n’allait pas et on est tombé sur le bon connecteur. Sinon, c’était coupure générale de courant dans la voiture», explique l’habitant de la Côte.

Il a ensuite été nettement le plus rapide de tous, mais qui termine cette étape à 28 minutes de Stéphane Peterhansel (Mini), le vainqueur du jour. Le Qatari Nasser Al Attiyah (Toyota) reste en tête du classement.

Sur deux roues, nouveau changement de leader: l’Américain Ricky Brabec (Honda) a repris son bien, le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) perdant une vingtaine de minutes.

Le presque homonyme du leader, le Vaudois Nicolas Brabeck-Letmathe (KTM), signe le 51e chrono du jour, il est 49e du général. (nxp)