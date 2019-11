Thomas Lüthi (Kalex) n’a pas grand-chose à regretter au terme du GP de la Communauté de Valence (Esp). Très rapidement en tête, il s’est bagarré toute la course avec le Sud-Africain Brad Binder (KTM), son grand adversaire pour la place de dauphin du champion du monde Moto2, Alex Marquez (éliminé sur chute).

Battu sur le fil pour la victoire, le Bernois termine troisième du championnat du monde pour son retour dans la catégorie intermédiaire: «Nous pouvons être fiers de notre travail. Je me suis battu pour la deuxième place du championnat jusqu’à la dernière course, j’étais en tête de celle-ci, je n’ai rien pu faire face à Brad. Mon rythme était très bon en début de course, mais quand le vent s’est levé, j’ai commis quelques petites erreurs et Binder a pu revenir au contact. Je savais bien qu’il allait faire son «block-pass» habituel, j’ai essayé chaque fois de répondre, il m’a manqué très peu. Voilà pour l’analyse positive. Maintenant, notre travail, c’est aussi de comprendre pourquoi nous n’avons pas trouvé la solution plus rapidement au cœur de la saison, lorsque j’ai connu des courses plus difficiles. C’est ainsi, on ne refait pas l’histoire. On a retrouvé la vitesse, les podiums, aujourd’hui les autres Kalex étaient loin de nous, tout cela nous devons l’emmener dans nos bagages hivernaux, en vue de 2020», explique Lüthi.

Mercredi et jeudi, de premiers essais sont programmés à Jerez de la Frontera... avec une inquiétude: «La météo est pessimiste, j’espère que ça s’arrangera», précise encore Lüthi, qui a désormais une médaille de bronze supplémentaire dans son armoire à trophées. Emotion, aussi, dans le camp MV-Agusta (Stefano Manzi termine au pied du podium), où Dominique Aegerter a ramené pour la dernière fois sa moto, les quatre points de la douzième place en prime. Le pilote de Rohrbach termine 22e de ce championnat du monde qu’il va quitter, pour relever le nouveau défi de la MotoE.

Thomas Lüthi n'en a pas perdu le sourire pour autant. Image: AFP.

MotoGP: et de douze pour Marquez!

En MotoGP, enfin, Marc Marquez n’a pas fait de cadeaux. Rapidement revenu sur le Français Fabio Quartararo, l’octuple champion du monde a pris la tête pour ne plus la perdre. Il signe ainsi son douzième succès de la saison, égalant son record de 2014.

Pour ses adieux, Jorge Lorenzo se classe treizième. Son successeur dans le team champion du monde n’a pas encore été officiellement annoncé, mais il s’agira d’Alex Marquez, le champion Moto2.

Jean-Claude Schertenleib, Valence