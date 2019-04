Thomas Lüthi avait bien préparé son coup. Même s’il n’avait pas réussi à se placer tout devant aux qualifications à Austin (Texas), il savait qu’il avait le rythme pour jouer la gagne. Dimanche en course, pour la troisième sortie en Moto2 depuis son retour, le Bernois (Kalex) a remporté son 17e GP de championnat du monde. Lüthi a devancé son équipier allemand Marcel Schrötter et l’Espagnol Jorge Navarro (Speed Up).

Championnat du monde relancé

«Tom» a pris la tête juste avant la mi-course, en trouvant l’ouverture face à Alex Marquez. Il a ensuite aligné une série de tours parfaits pour se détacher quelque peu. Par la suite, le Suisse a contrôlé la situation – malgré une sérieuse alerte à l’avant-dernière ronde – pour s’imposer avec 2,5 secondes d’avance sur Schrötter. «Ce fut un grand week-end, a-t-il expliqué dans l'aire d'arrivée. Ce ne fut pas facile parce que mon coéquipier était plus rapide durant la semaine. On a beaucoup travaillé. Nous avons encore opéré quelques changements pour la course, qui se sont avérés payants. Il est clair que de repasser la ligne d’arrivée en tête est quelque chose de très fort.»

Le championnat est relancé avec ce GP des Amériques. Au classement intermédiaire, Schrötter et Lüthi sont respectivement revenus à trois et cinq longueurs de l’Italien Lorenzo Baldassari. Le double vainqueur du début de saison a été éliminé sur chute.

Aegerter écrit l'histoire

Coup de chapeau aussi à Dominique Aegerter. Parti de la dernière ligne de la grille après un gros souci technique lors des qualifications, «Domi» a écrit une page d’histoire pour son 200e départ en GP, en permettant à MV-Agusta de marquer à nouveau des points en mondial de vitesse, plus de 40 ans après. (nxp)