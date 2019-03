Trois mois et demi après sa très lourde chute subie lors de la descente de Val Gardena (Ita), Marc Gisin a pu reprendre l'entraînement à skis. Vendredi, l'athlète obwaldien de 30 ans a publié sur les réseaux sociaux une image de lui prise de dos, en combinaison de compétition au sommet d'une piste à Saint-Moritz (GR). Pour légender l'image, Gisin a simplement rédigé: «De retour entre les portes. On y va!».

Blessé aux hanches, aux côtes, aux poumons et victime d'un choc crânien, le frère de Michelle et Dominique était loin d'un retour au ski voici encore quelques semaines. Mais les progrès effectués par le sportif en termes de santé lui ont permis de renouer avec ses sensations de glisse sur les pistes enneigées. En février dernier, il avait tenté une première expérience de sortie à skis, en toute décontraction, seulement 73 jours après sa terrible cascade. Il est toutefois encore tôt pour dire si Marc Gisin pourra véritablement effectuer un retour en Coupe du monde.

Scary crash for Swiss Olympian Marc Gisin in World Cup downhill in Val Gardena, Italy. Appeared to be helicoptered off the course 25 minutes later. pic.twitter.com/L2TQan18S0