1. Martina Hingis prépare la relève

Martina Hingis a visiblement décidé de profiter du confinement pour transmettre sa passion à sa fille Lia dans l'ambiance de Wimbledon. Née le 26 février 2019, sept mois après le mariage de ses parents (Martina a épousé Harald Leemann en juillet 2018), la petite semble précoce à la volée, même si sa mère l'aide un peu. Avec, en plus, les conseils avisés de la coach, qui n'est autre que sa grand-maman, Melanie Molitor, Lia part avec quelques atouts.

2. Les frères Bryan vont plus loin

Le défi lancé par Andy Murray et sa femme Kim, soit réussir 100 passes au tennis avec sa compagne, a motivé de nombreux internautes. Mais Mike et Bob Bryan, certainement la meilleure paire de double de l'histoire du tennis avec 16 Grands Chelems et 438 semaines à la place de No1 mondial, ont décidé de revisiter le truc. Accessible à tous.

3. Les conseils de Buemi

Depuis son bureau, le pilote vaudois Sébastien Buemi encourage ses supporters à faire comme lui et à rester chez eux. L'ancien pilote de F1, champion du monde de Formule E et double vainqueur des 24 Heures du Mans n'a pas jonglé ou fais des abdos, il a juste voulu dire qu'il se réjouissait de retrouver ses fans.

4. Becker et les choses essentielles

A 52 ans, Boris Becker a presque tout vécu. Mais l'ancien No1 mondial n'a pas perdu son sens de l'humour. Alors qu'il a quitté brièvement son confinement, il a tenu à expliquer le but de sa sortie en style dialogue avec lui-même: «Je t'ai dit de sortir seulement pour les choses essentielles. C'est exactement ce que je fais. Important!» On voit bien où il veut en venir. Petit fêtard...

5. Nicola Spirig garde l'équilibre en famille

En triathlon, c'est bien connu, le moindre relâchement dans l'entraînement peut être fatal. Nicola Spirig l'a bien compris. Alors, elle a décidé de garder la forme, d'entretenir son équilibre et de... s'occuper de ses deux ainés, Yannis (7 ans) et Malea (3 ans). C'est ce qui s'appelle être éclectique. Et en plus, elle nous souhaite Joyeuses Pâques...

Sport und Spass zu Hause - heute mit „Familien-Balancieren“???? Wir wünschen allen frohe und gesunde Ostern?????????? #staysafe #nuna #meinsportplatz pic.twitter.com/82RrwfN5wR — Nicola Spirig (@NicolaSpirig) April 11, 2020

Yv. D.