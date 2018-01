Meilleur nageur de l'histoire, Michael Phelps a révélé avoir souffert durant sa carrière d'épisodes dépressifs sévères. Il a même songé au suicide après les Jeux de Londres 2012. «Après chaque Jeux, je pense que j'ai connu une période de dépression carabinée», a déclaré Phelps lors d'une conférence sur la santé mentale à Chicago.

Le sportif le plus titré de l'histoire olympique, qui a mis un terme à sa carrière après les Jeux 2016 de Rio, a touché le fond après les Jeux de Londres où il a pourtant remporté quatre titres olympiques et deux médailles d'argent.

«Je ne voulais plus nager, je ne voulais même plus vivre (...) On pense alors au suicide», a expliqué Phelps qui, après les Jeux 2012, a pris sa retraite, avant de revenir dans les bassins de natation deux ans plus tard.

"I am extremely thankful that I did not take my life."

