Mujinga Kambundji a été la grande dame de la soirée des Swiss Sports Awards, dimanche, au terme d’une très longue soirée. Elle a remporté le titre de sportive suisse de l’année. Grâce à sa médaille de bronze sur 200m aux derniers mondiaux d’athlétisme à Doha, elle a devancé au classement la skieuse Wendy Holdener et la joueuse de tennis Belinda Bencic.

Elle aussi remporté un trophée dans la catégorie équipe de l’année. C’est effectivement le relais femmes du 4x100m qui a gagné le trophée. Le quatuor composé d’Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Salomé Kora et Mujinga Kambundji a établi un record de Suisse en 42’’18 aux championnats du monde de Doha, ce qui lui a valu la quatrième place de la compétition.

L’entraîneur de l’année est Adrian Rothenbühler, l’homme qui s’occupe de… Mujinga Kambundji depuis longtemps et qu'il a conduite à cette médaille de bronze sur 200m aux derniers Mondiaux.

Chez les hommes, le trophée de sportif de l’année est revenu à Christian Stucki, roi de la lutte suisse et deuxième vainqueur du grand Chelem. C’est la première fois qu’un lutteur remporte cette récompense. Il a devancé Roger Federer et Nino Schurter.

Dans les autres catégories, le trophée de MVP de l’année, ou joueur le plus important pour son équipe, est revenu au hockeyeur Roman Josi, capitaine des Nashville Predators, et sélectionné dans le All-Star de la NHL la saison dernière. Dans la catégorie sportif paralympique, c’est Manuela Schär qui l’a emporté. La Lucernoise a gagné tous les grands marathons de l’année et battu le record du monde – son propre record – du 800m.

Yves Desplands