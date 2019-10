Si beaucoup de téléspectateurs regardent le Tour de France pour les paysages, il est certain qu'il y en a aussi pour suivre l'athlétisme rien que pour Nelson Monfort et ses interviews toujours très animées. Et c'est peu dire que le journaliste de France Télé a été à la hauteur de sa réputation mercredi soir lors des Mondiaux d'athlétisme.

Juste après le 110m haies, Monfort a reçu au micro le médaillé d'argent russe Sergueï Choubenkov et le médaillé de bronze français (détail d'importance) Pascal Martinot-Lagarde. «Vous êtes de bons amis, vous vous entendez bien» lance, péremptoire, le journaliste. «Pas du tout», lui rétorque Choubenkov, hilare.

L'envoyé spécial essaie de reprendre le contrôle des débats en relançant Martinot-Lagarde...en anglais. «Il parle français Nelson», intervient ensuite un journaliste en plateau, pour ce qui restera une magnifique «Nelsonade» de plus!

La séquence a été repérée et commentée par une journaliste de France Info.

On ne pouvait pas le rater. ????????? Aux mondiaux d'Athlétisme à Doha : La nouvelle Nelsonnade de Nelson Monfort ?????????????? pic.twitter.com/BvqHXapbSN — Olivia Leray (@OliviaLeray) October 3, 2019

Les téléspectateurs ont visiblement bien ri de l'impair de l'intervieweur.