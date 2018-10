Nicola Spirig (36 ans), qui ambitionne de prendre part à ses cinquièmes Jeux olympiques en 2020 à Tokyo, et son mari, l’ancien triathlète Reto Hug, attendent un troisième enfant. L’heureux événement est prévu pour le mois d’avril 2019.

«Nous sommes heureux et impatients d’avoir notre troisième enfant, a déclaré la médaillée d’or des JO 2012 de Londres. J'ai toujours insisté sur le fait que la famille était plus importante que ma carrière. De même, j'ai toujours dit que je considérais comme un grand privilège de pouvoir combiner la famille et le sport d'élite. Cela n'a pas changé.»

Elle a ajouté: «Si tout se passe comme prévu, je serai en mesure de renouer avec la compétition pendant l’automne 2019, et donc de pouvoir aborder la seconde moitié de la qualification olympique et les préparatifs pour Tokyo. Pour le moment, cependant, nous souhaitons passer plus de temps ensemble et faire connaissance avec le nouveau membre de la famille à la fin du mois d’avril.»

(nxp)