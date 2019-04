La famille Spirig-Hug s’est encore agrandie. Après Yannis (6 ans) et Malea (2 ans), Nicola Spirig a donné naissance le 11 avril au petit Alexis. «On est tellement reconnaissant et excité de pouvoir commencer ce nouveau voyage à cinq», a écrit la championne olympique de Londres sur Twitter en postant une photo de toute la famille.

We are incredibly happy to welcome little Alexis into our family, born on 11th of April. We’re so excited and grateful to begin our new journey as a family of five! pic.twitter.com/On4UuOpPW3