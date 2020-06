À 38 ans, la triathlète zurichoise Nicola Spirig n'en a pas encore assez. Alors que plusieurs médias pensaient qu'elle annoncerait sa retraite ce mercredi matin, à l'occasion d'une conférence de presse retransmise en direct sur Bluewin TV, elle a surpris tout le monde en affirmant qu'elle continuerait une année de plus, avec dans le viseur les Jeux olympiques de Tokyo, l'an prochain.

Nicola Spirig n'avait pas caché ce printemps que le report des Jeux d'une année en raison de la pandémie de coronavirus l'avait forcée à réfléchir à la suite à donner à sa carrière. «Mais, après en avoir discuté avec ma famille (ndlr: elle vit avec l'ancien triathlète Reto Hug, de qui elle a eu trois enfants) et mes sponsors, j'ai pris la décision de continuer jusqu'à Tokyo et de me donner toutes les chances de participer une cinquième fois à des Jeux olympiques. Physiquement, je me sens toujours en forme, et je suis prête à accomplir tous les efforts nécessaires pour me présenter à Tokyo au top de ma forme.»

Nicola Spirig pendant son annonce sur Bluewin TV ce mercredi matin. Image: capture d'écran Bluewin TV.

Née le 7 février 1982 à Bülach, Nicola Spirig a participé aux JO d'Athènes 2004, de Pékin 2008, de Londres 2012 et de Rio de Janeiro 2016. Elle a obtenu son plus grand résultat aux JO de Londres, lorsqu'elle a été sacrée championne olympique après un sprint mémorable face à la Suédoise Lisa Norden. Elle compte aussi à son actif six titres européens. Elle avait précédemment été sacrée championne du monde et championne d'Europe juniors, ainsi que championne du monde M23 de duathlon.

Nicola Spirig (à dr.) avait été sacrée championne olympique à Londres au terme d'un sprint mémorable face à la Suédoise Lisa Norden (à g.). Image: Keystone.

