Battus la veille par les Houston Rockets de James Harden et Clint Capela, les Denver Nuggets ont réagi mardi soir. Emmenés par un Nikola Jokic en grande forme - il a signé un «triple double» avec 29 points, 11 rebonds et 10 passes décisives -, Denver s'est imposé 103-99 dans la salle du Miami Heat.

Cette victoire permet à la franchise du Colorado de conserver la première place de la Conférence Ouest, juste devant les Golden State Warriors, qui se sont pour leur part imposés facilement contre les New York Knicks (112-95).

A l'Est, rien de nouveau non plus. Les Toronto Raptors, qui ont battu de justesse les Atlanta Hawks (104-101), sont toujours en tête de la Conférence.

NBA. Les résultats de mardi: Golden State - New York 122-95. Los Angeles Clippers - Charlotte 128-109. Miami - Denver 99-103. Toronto - Atlanta 104-101. Phoenix - Sacramento 115-111. Oklahoma City - Minnesota 117-119. Cleveland - Indiana 115-123. Philadelphie - Washington 132-115.