C'est officiel depuis un bon bout de temps maintenant, les basketteurs ne retrouveront pas le chemin des parquets en compétition avant, au minimum, la fin de l'été. Face à ce nouveau coronavirus qui traîne en longueur, l'instance Swiss Basketball a très tôt mis fin aux espoirs de boucler l'exercice 2019-2020. De fait, le club d'Union Neuchâtel a annoncé ce vendredi qu'il allait mettre les maillots de la saison écoulée aux enchères.

Le concept? Chaque semaine, via Facebook notamment, il sera possible de miser sur trois équipements - la vente d'une tenue débute entre 50 et 100 francs et il faut à chaque fois surenchérir par tranche de 10 francs. Samedi matin, les noms des premiers joueurs ont été communiqués: il s'agit de Mateus Rodrigues Rocha (4), Travis Wilkerson (12) et Vigdon Memishi (20). Les bénéfices tirés de cette vente aux enchères - la première se termine vendredi 1er mai à 18 heures - seront divisés en deux: une moitié pour le club et l’autre à destination du personnel du Réseau hospitalier neuchâtelois.

Facebook Union Neuchâtel

Mardi, c'est Neuchâtel Xamax qui avait lancé son action, destinée à soutenir l’entreprise vaudoise d’horticulture Desaules, sise à Cudrefin, et partenaire du club phare du canton. On trouve ainsi sur le site internet des «Rouge et Noir» des cartons de géraniums en vente pour embellir les balcons et les jardins. Une idée qui permet à Bastien Desaules d'écouler une partie de son stock - les serres sont pleines à cette période - et au club du président Christian Binggeli de percevoir une partie des recettes. Marcis Oss, Igor Djuric et Raphaël Nuzzolo (photo) ont effectué mardi des livraisons chez l'habitant.

Keystone

Fin mars, juste après le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le HC La Chaux-de-Fonds avait lui décidé de venir en aide à des habitants de sa ville âgés de plus de 65 ans ou à risques. Les hockeyeurs des Mélèzes livrent trois fois par semaine - lundi, mercredi et vendredi - des produits de première nécessité. «Les personnes étaient contentes que l’on fasse cela pour elles», a témoigné le défenseur Arnaud Jaquet (arrière-plan sur la photo) à ArcInfo. En cette période difficile, tout le monde doit s’entraider.»

Facebook HCC

JSa