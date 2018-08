Fin du rêve pour les Lausannois, qui ne triompheront pas sur la Place Centrale. L’équipe de Suisse, qui évolue sous la bannière de Lausanne, a été balayée par Novi Sad en demi-finale du Masters, quatrième étape du World Tour, sur le score de 22-8. Les Vaudois espéraient rééditer leur exploit de 2017, lorsqu'ils avaient atteint la finale. Mais la magie n'a pas opéré. face aux No 1 mondiaux.

«On est déçu de notre prestation, parce qu'on sait qu'on vaut bien mieux que ça, a lâché Westher Molteni après la gifle encaissée face aux Serbes. On les avait battus l'année passée... On a perdu trop de ballon et on n'a pas réussi à jouer notre jeu. C'est dommage pour nous de sortir comme ça! Mais on aura sûrement bientôt l'occasion de se refaire.»

Pris à la gorge d'entrée par les Serbes (7-1), qui avaient déjà battu les Suisses en finale en 2017, Molteni, Martin, Top et Lehmann n'ont jamais eu voix au chapitre samedi soir face aux numéros 1 mondiaux. Ils avaient rejoint le dernier carré plus tôt dans la journée grâce à une très solide performance en quarts de finale face aux Serbes de Zemun (tête de série n°5) pour l’emporter 13-11.

«Cette demi-finale reste un bon résultat, a fini par sourire le Tessinois. Il y avait les meilleurs équipes du monde ce soir à Lausanne. Le niveau était élevé et pas grand monde pensait que nous allions pouvoir nous qualifier pour les demies de ce tournoi, qui pour moi est la plus belle étape de notre discipline. On a eu l'occasion de faire la finale mondiale à Beijing l'année dernière et c'était pas aussi bien qu'ici. Le public était magnifique.»

Les fans vaudois qui ont bravé les intempéries ont eu raison de rester jusqu'au bout, car la finale de l'épreuve a été intense comme rarement. Les tombeurs serbes de l'équipe suisse étaient opposés à leurs compatriotes de Liman Teslavoda et tout s'est décidé sur la dernière possession. A 20-20, ces derniers ont gâché l'opportunité de l'emporter alors qu'ils avaient le ballon en main et Novi Sad a remporté les 30'000 dollars offerts au vainqueur in extremis. Quel spectacle!

(nxp)