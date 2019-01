Après le «bon dîner» et le «bon verre de rouge» qu’il s’est octroyé dimanche soir, le sauteur vaudois (23 ans) est revenu sur ses performances du week-end, en Autriche, où il a enchaîné les deux premiers tops 10 de sa carrière en Coupe du monde.

Killian Peier, on vous imagine aux anges.

C’est clair. Je m’étais fixé comme objectif d’être en finale des quatre concours de la Tournée, alors terminer 7e (à Innsbruck vendredi) puis 8e (à Bischofshofen dimanche) en trois jours et me classer à la 10e place générale de ce mythique rendez-vous, c’est la grosse cerise sur le gâteau.

Qu’est-ce qui a fait la différence?

J’ai su rester serein entre les deux manches de chacun des concours. J’ai pu apprendre de mes expériences du début de saison. J’avais eu plusieurs opportunités d’aller chercher un top 10 après le premier saut, sans pour autant y parvenir. Là, je ne me suis pas pris la tête avec ça, je n’en ai pas fait une fixation et ça m’a aidé à faire un deuxième saut du même calibre que le premier.

Vos ambitions sont-elles à la hausse pour la suite de la saison et notamment les Mondiaux de février, sur le tremplin d’Innsbruck?

J’ai emmagasiné de la confiance sur ce tremplin, vendredi. Et, oui, mon but ultime est de gagner un jour un concours. Je suis d’ailleurs convaincu d’en avoir le potentiel. Mais probablement pas à court terme. Idem pour un podium. Il y a tellement de concurrence et de paramètres qui entrent en ligne de compte. Je préfère me focaliser sur les choses que je peux maîtriser aujourd’hui.

C’est-à-dire?

J’ai commencé à trouver de la légèreté en l’air, en Autriche. J’espère désormais réussir à conserver ces bonnes sensations en faisant preuve d’une certaine constance, techniquement, malgré des conditions et des tremplins qui varient à chaque épreuve. (nxp)