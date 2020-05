Phil Foden aime les «lulus»

Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a tout le matériel à domicile pour garder la forme et entraîner sa précision. A voir le résultat, on dirait que ça marche.

Melanie South prépare la relève

L'ancienne joueuse de tennis britannique, Melanie South, est fière de présenter la relève avec son fils. Et c'est vrai que le bambin à l'air d'adorer ce sport.

Fair to say our boy loves tennis ???????? pic.twitter.com/RAmw2pUX38 — Melanie South (@melaniesouth) May 22, 2020

Jesse Lingard à l'aise

L'attaquant de Manchester United, Jesse Lingard, a présenté sa maison pour une émission sur MTV qui va parler des footballeurs en confinement. Si c'est lui qui fait le ménage, il a pas du s'ennuyer tous les jours avec ses cinq salles de bains, sa piscine et sa salle de cinéma.

Jesse Lingard's crib is ???? pic.twitter.com/sOUSJ6uSiJ — The Sun Football ? (@TheSunFootball) May 22, 2020

Reilly Smith fait peur

Quand on est attaquant au hockey, on aime titiller les défenseurs. Reilly Smith, ailier aux Vegas Golden Knights, le sait bien et ça lui manque. Alors il a tenté le truc avec son chien. Malheureusement...

Ondrej Vostatek voit double

Le pilote tchèque de Moto3 Ondrej Vostatek est confiné, comme beaucoup d'autres personnes sur cette planète. Mais ça ne lui suffisait pas. Il a tenté le double confinement!