Depuis 2016, la RTS, puis MySports, et tout récemment Teleclub, ont inauguré des plateaux derniers cris. Entre elles, les chaînes rivalisent d’originalités pour capter la rétine du consommateur d’images.

La ribambelle d’innovations technologiques - réalités augmentées, animations 3D, murs d’écrans interactifs - s’est transformée en course à l’armement entre chaînes publiques et privées.

«Un plateau en 2019 coûte bien plus cher qu’en 2000, reconnaît Marc Bueler, ancien rédacteur en chef adjoint des sports à la RTS, responsable de la réalisation. Entre la régie image, la régie son, l’équipement acoustique et l’éclairage, le décor et les grands écrans LED, le coût d’un plateau et de sa technique se chiffre en centaines de milliers de francs.»

Et vous, quel est votre plateau télé préféré?

