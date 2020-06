Quel est le point commun entre le marathonien Tadesse Abraham, la sprinteuse Lea Sprunger et l'ancienne championne de patinage artistique Denise Biellmann? Ils ont tous usé de leur aura et de leurs jambes pour faire progresser le compteur de la OneMillionRun, qui s'est finalement arrêté à 1 124 737 kilomètres. L'objectif de la course qui a fait bouger toute la Suisse ce week-end a donc été largement atteint. Florilège de ces stars qui ont transpiré pour la bonne cause (un peu plus d'un million de francs seront reversés à l’Aide sportive suisse).

«Gestern Marathon, heute Halbarathon!» Le Genevois Tadesse Abraham était particulièrement inspiré ce week-end. 42 km samedi, 21 km dimanche, plus quelques pas çà et là: le marathonien a fait exploser son compteur, qui s'est finalement élevé à 66 km au total. Le tout en... 3h57.

Sur Instagram, 346 personnes se sont réjouies de voir Denise Biellmann «faire sa part» pour la OneMillionRun. L'ex-grande dame du patinage artistique, multiple championne suisse, d'Europe et du monde, a parcouru 16 km dans les alentours de Volketswil (ZH).

Après avoir associé son nom à l'événement et y avoir pris part durant le week-end, Andy Schmid est retourné à l'entraînement. Enfin, pas tout à fait. Disons que la vedette de l'équipe nationale de handball a surtout envoyé son fils transpirer sur tapis roulant, pendant que lui récupérait.

Pas de course à pied pour la skieuse Rahel Kopp, mais une jolie randonnée de 12 kilomètres tout en côte.

Pour la grimpeuse schwytzoise Andrea Kümin, tout est dans la pose. Comme quoi, on ne court pas juste avec les jambes.