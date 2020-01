Luka Doncic: encore une entorse!

Le meneur de Dallas Luka Doncic, qui s'était fait une grosse entorse à la cheville droite mi-décembre, s'est de nouveau blessé au même endroit, jeudi à l'entraînement. Il doit déclarer forfait pour le match de ce vendredi contre Houston en NBA, a annoncé son équipe.



«Il s'est tordu la cheville droite. On n'en sait pas plus. On espère évidemment que ce n'est pas sérieux», a déclaré l'entraîneur Rick Carlisle aux médias.



Doncic doit passer une IRM ce vendredi pour déterminer la gravité exacte de sa blessure et son éventuelle indisponibilité. Selon ESPN, qui cite des sources au sein de la franchise, il ne devrait pas plus jouer contre Atlanta samedi. / AFP