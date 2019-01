Dès ce lundi, la rédaction des sports du «Matin» vous propose deux rendez-vous en podcast. Deux émissions de débats radiophoniques, à écouter quand il vous plaira, le matin en vous levant ou le soir au coin du feu, dans les transports en communs ou au volant de votre voiture.

Tous les lundis à 17h, à commencer par aujourd’hui 14 janvier, asseyez-vous autour de la table de «C’te équipe» pour débattre de l’actualité sportive. Réunis autour de Mathieu Aeschmann, trois journalistes passent en revue les grands thèmes du moment avec un brin de mauvaise foi.

Le second rendez-vous hebdomadaire ravira les amateurs de hockey sur glace. Dans «Cold Facts», le duo de journalistes Grégory Beaud et Jean-Frédéric Debétaz passent en revue l’actualité des patinoires depuis mai dernier. A compter de cette semaine, «Cold Facts» sera également présent sur LeMatin.ch. Analyses et indiscrétions sont au menu en milieu de semaine à 17 heures. Le mercredi ou le jeudi en fonction des besoins de l'actualité.

(nxp)