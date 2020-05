«Je m’interroge sur le terme «professionnels» pour définir les joueurs en question... Si effectivement ils ont besoin de tellement de temps pour revenir au jeu, c’est que les dernières semaines ont été mal gérées par les coaches et les joueurs eux-mêmes.»

Ces propos ont été lâchés mardi soir sur Twitter par le Fribourgeois Laurent Meuwly, entraîneur d'athlétisme à succès en Suisse, désormais coach technique au sein de la Fédération néerlandaise. Ils faisaient référence à une citation du médecin du sport genevois Finn Mahler, qui disait dans un article du «Matin.ch» qu'«après un tel arrêt sans compétition, malgré l’entretien à domicile, il faut compter sur quatre à six semaines de réathlétisation». Le Dr Mahler évoquait en l'occurrence la reprise possible de la Super League et de la Challenge League, le 8 juin prochain, après quinze semaines d'arrêt.

Je m’interroge sur le terme « professionnels » pour définir les joueurs en question... Si effectivement ils ont besoin de tellement de temps pour revenir au jeu, c’est que les dernières semaines ont été mal gérées par les coachs et les joueurs eux-mêmes.

Laurent Meuwly partirait-il en guerre contre les footeux? Nous l'avons joint. Et il tient à nuancer ses propos: «Cela ne concerne pas les footballeurs uniquement, mais tous les sportifs qui font croire à travers les réseaux sociaux que faire un peu de sport dans son salon suffit à garder la forme, précise-t-il. S'ils ne font que du gainage et un peu de cardio, alors effectivement, leur musculature ne sera pas prête lorsqu'ils retrouveront les terrains. C'est pour cela que j'ai réagi. Si les joueurs de football suisse se sont comportés comme des professionnels, j'estime que deux semaines avec ballon devraient suffire.» Et, donc, non pas quatre à six.

Il met l'accent sur le qualificatif de «professionnel»: «On parle de footballeurs ou de hockeyeurs qui sont très bien payés. On peut donc attendre d'eux qu'ils suivent un programme d'entraînement pro, même en période d'arrêt de la compétition. Quand je lis que, pour le Dr Mahler, il leur faudra quatre à six semaines, je me dis que ces sportifs n'ont alors pas fait ce qu'il fallait pendant la période de semi-confinement.»

«Savoir s'adapter fait partie du professionnalisme»

L'entraîneur de Lea Sprunger (notamment) souligne le fossé qu'il y a entre un sport collectif et un sport individuel: «Dans un sport individuel comme l'athlétisme, si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour se maintenir en forme, on le paie au prix fort: une contre-performance a un impact direct sur les primes ou les salaires. Je vous donne un exemple: ici, aux Pays-Bas, on a été interdit d'accès aux infrastructures d'un jour à l'autre, en raison de la pandémie. Mais le lendemain, on trouvait des chemins de forêt et on établissait un plan B. Savoir s'adapter fait partie du professionnalisme. Nos athlètes ont enfin pu retrouver la piste jeudi dernier. Et qu'a-t-on remarqué? Que tous étaient en progression dans leurs chronos.»

Laurent Meuwly admet que, pour les athlètes français ou espagnols, la situation était différente. «Parce que le confinement était total et que la plupart d'entre eux étaient bloqués dans leur appartement. Mais en Suisse, les sportifs étaient libres de sortir de chez eux. En football, les sauts, les sprints et l’explosivité sont essentiels pour préparer les muscles et les tendons à la compétition. Je pense qu'il était facile pour les footballeurs suisses de trouver des escaliers, des chemins de forêt ou des lieux isolés pour correctement s'entretenir. Si tel a bien été le cas, ils n'auront pas besoin de plus de deux semaines avec ballon pour être compétitifs. C'est aussi le temps que j'estime nécessaire à un athlète pour retrouver ses sensations sur piste avec des chaussures à pointe. Et c'est pour cette raison que j'ai réagi sur Twitter.»

Renaud Tschoumy