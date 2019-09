Sur ce coup, ils ont fait tout faux. Samedi soir, lors de la rencontre de qualification pour l’Euro 2020 opposant la France et l’Albanie, c’est l’hymne d’Andorre qui a retenti dans le Stade de France. Avant que le speaker ne présente ses excuses aux supporters… arméniens. Il ne fallait rien de plus pour enflammer les réseaux sociaux. Régulièrement, ce genre d’erreur se glisse dans les cérémonies sportives. Petit tour d’horizon des plus gros fiascos de ses dernières années:

Linkin Park pour l’équipe de Malte. Lors d’un match amical les opposants à la Slovaquie, les footballeurs maltais ont pu apprécier les premières notes de la chanson «Numb», de Linkin Park. Pas de scandale diplomatique, l’erreur a été rapidement corrigée.

«Borat» pour une championne de tir kazakh. Lors des championnats du monde de tirs de 2012 au Koweït, Maria Dmitrienko a eu la surprise d’entendre retentir la musique du film «Borat». La championne n’a laissé paraître qu’une touche d’agacement, alors que le morceau contient bon nombre de propos peu élogieux concernant son pays. On attend l’hymne du « Botswanga » à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

L’hymne nazi en Hongrie. Après leur victoire aux championnats du monde à l’épreuve biplace de canoë en 2011, les Allemandes Anne Knorr et Debora Niche ont entendu retentir l’hymne nazi. Une belle bourde. Il est vrai que la musique est la même, mais la version actuelle ne comprend plus les deux premières strophes.

A deux reprises pour Contador. Le cycliste Alberto Contador a par deux fois été surpris au moment de saluer son drapeau.La première en 2007 après sa victoire sur le Tour de France. Le Pistolero a été célébré par l’hymne du Danemark. Quatre ans plus tard, sur le Tour d’Italie, c’est un hymne franquiste qui a été diffusé. Mais cette bévue n’est plus disponible en vidéo.

Une improvisation en flamant pour les volleyeurs belges. Victime d’un trou de mémoire au milieu du morceau, la chanteuse Helena Fontyn a été obligée d’improviser une nouvelle version de l’hymne belge.

L'hymne sud-africain coupé par un SMS. Lors d'un match de qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019 contre la Libye, l’hymne sud-africain a été interrompu par la réception d’un SMS. C’est manifestement un téléphone portable branché sur la sono du stade qui diffusait la mélodie.