Woods associé à Reed

Les capitaines de chaque équipe ont annoncé jeudi la composition des doubles de vendredi matin en fourballs (chaque joueur joue sa propre balle et le joueur avec le moins de coups fait gagner le trou à son équipe).

Tout le monde attendait évidemment de savoir quel joueur serait associé à Tiger Woods. Et c’est Patrick Reed qui a été choisi par le capitaine Jim Furyk. Woods et Reed s’étaient entraîné ensemble plus tôt dans la journée en foursome (une balle pour deux jouée alternativement par l’un et l’autre golfeur).

Tiger Woods and Patrick Reed in the anchor morning match?



OH, yes.



Full #RyderCup Friday four-balls pairings: https://t.co/rHPhahff3v pic.twitter.com/hlxWKsHfD6 — Golfweek (@golfweek) 27 septembre 2018

Les matches de vendredi matin: Koepka-Finau contre Rose-Rahm, Johnson-Fowler contre McIlroy-Olesen, Spieth-Thomas contre Casey-Hatton et enfin Reed-Woods contre Molinari-Fleetwood. Coup d’envoi à 8h10.

Golf avec vue sur la Tour Eiffel

Les organisateurs français de la Ryder Cup sont fiers des deux monuments qu’ils ont réunis pour la compétition. Le premier est évidemment Tiger Woods, le plus grand joueur de l’histoire de son sport.

Le second en impose presque autant: il s’agit du gradin érigé au départ du trou numéro un. Le plus grand jamais construit pour un tournoi de golf (6 600 places). De quoi impressionner. «Je suis allé taper quelques balles et j’avais déjà presque des frissons alors que la tribune était vide», a reconnu Rory McIlroy.

Du sommet de ce géant d’acier les spectateurs peuvent apercevoir un troisième monument : la Tour Eiffel.

Tempête sous des crânes

La Ryder Cup sème souvent la tempête sous le crâne des golfeurs. Même les joueurs les plus expérimentés ont senti le vent froid de la pression remontrer leur nuque.

Comme l’Américain Brad Faxon, qui raconta un jour comment il faillit perdre toute dignité lors de sa partie d’entraînement en 1995. «Il y avait George Bush, Bryan Nelson et 40 000 spectateurs. Honnêtement, j’ai vraiment cru que j’allais me chier dessus.»

Une soirée gala…ctique

Mercredi avait lieu la soirée de gala. Les deux équipes, qui pour l’anecdote partagent le même hôtel (Trianon), ont posé pour la photo à Versailles. Les membres de chaque délégation étaient tous accompagnés de leur compagne.

Hier c'était la traditionnelle soirée de gala de la #RyderCup à Versailles. Joueurs, capitaines et vice-capitaines étaient accompagnés de leurs compagnes. Chic ???????? pic.twitter.com/DsfiH9Nv78 — Djia. (@DjiaThink) 27 septembre 2018

La France en spectatrice

Triste première : aucun joueur du pays organisateur ne foulera les greens de la Ryder Cup cette année, les golfeurs français étant trop mal classés pour prétendre à une sélection parmi les Européens.

Que faire pour revoir du bleu? Grand amateur de golf invité par les organisateurs pour présenter la cérémonie d’ouverture jeudi, David Ginola a incité ses compatriotes à la «remise en question».

«Il y a de la qualité, du talent, mais il y a aussi une question de rigueur, de volonté. On n’a rien sans rien», a taclé l’ancien footballeur, interrogeant ensuite: «Est-ce qu’on veut juste rester là où on est ou s’élever pour devenir plus grand?»

Sondage : léger avantage USA

Les deux équipes sont si bien armées qu’il semble difficile de dégager un favori. Interrogé par le compte Twitter officiel de la Ryder Cup, les internautes se sont montrés partagés sur l’issue finale.

A la question de savoir qui allait l’emporter, les 25 221 votants ont répondu qu’il s’agirait des Etats-Unis à…52% contre 48%.

Un détail de taille

À événement exceptionnel, équipement exceptionnel : les Européens ont customisé leur matériel pour le rendez-vous parisien. Au fond de chaque sac on peut y lire l’inscription «Allez les Bleus» avec, autour, autant d’étoiles (douze) que de joueurs sélectionnés. Classe.

Tellement cool le fond des sacs de la Team @RyderCupEurope ! Allez les bleus!! #golf #???????? #???????? #RyderCup pic.twitter.com/3CUokEMed5 — Martin Coulomb (@MartinCoulomb) 25 septembre 2018

(nxp)