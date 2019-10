Dès 13 heures, ce jeudi, les pilotes ont l’occasion de faire un dernier essai sur le circuit des Casernes, à Sion, pour le «shakedown» traditionnel. Le départ officiel du 60e Rallye International du Valais est donné au même endroit à 16 h.

Dès ce moment, plusieurs choix sont proposés. Vous pouvez faire l’impasse des Casernes pour vous rendre directement à l’amphithéâtre de Martigny pour la présentation des équipages en présence exclusive de la star américaine du 60e anniversaire, Ken Block, avant la super-spéciale de Martigny, la grande nouveauté de cette édition du 60e. Les puristes eux, seront depuis longtemps «sur le terrain», dans la fameuse spéciale des cols, entre Charrat et Etiez, à moins qu’ils ne préfèrent Verbier et qu’ils ne s’installent dans les premiers kilomètres de l’épreuve de vitesse de la Croix-de-Cœur.

Attention, peu importe votre choix, une règle à suivre tout au long de l’épreuve: RESPECTEZ les commissaires de piste et les zones interdites. Il en va de la sécurité des équipages et de la vôtre!

VENDREDI: LES CASERNES COMME CENTRE DE GRAVITÉ

Après les trois épreuves de vitesse de ce soir, la course reprendra vendredi matin avec, comme centre de gravité, les Casernes, à Sion. Les premiers équipages quitteront le site à 8 heures pour se rendre dans la région d’Hérémence, Veysonnaz et Nendaz. En fin de matinée - 11 h 35 -, ce sera le premier passage en course sur le circuit des Casernes où, dès le matin, se dérouleront les animations du Rally Motor Show Emotion. A ne pas rater, à 13 h 30, une séance spectaculaire de drift et, dès 16 h 45, un second passage en spéciale des pilotes, avant l’arrivée de la deuxième étape. Mais attention, le spectacle ne sera pas terminé pour autant, avec la grande soirée du Rallye international du Valais et, notamment, une séance de drift en nocturne.

SAMEDI: AUTRE VERSANT, MÊME DÉCOUPAGE

Le découpage général de la journée ressemble à la précédente, si ce ne sont que les épreuves de vitesse se déroulent sur l’autre versant de la vallée, notamment du côté de Montana, Ayent et Chandolin. Les animations se poursuivent toute la journée aux Casernes et lors de deux contrôles de passage devant le Casino de Crans-Montana (9 h 30 et 14 h 40), vous pourrez voir de près les équipages. Arrivée finale dès 16 h 40, à nouveau aux Casernes, où se tiendra la soirée de clôture.

Jean-Claude Schertenleib