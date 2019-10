BURRI PÈRE OU BURRI FILS?

L’an dernier, ils s’étaient retrouvés tous les deux sur le podium final, battus par le professionnel italien Giandomenico Basso: Olivier Burri, le papa, est le recordman absolu de victoires en Valais (8 succès). Son expérience – et plus encore sa connaissance du terrain – est à la mesure de son palmarès. A 56 ans – depuis le 4 septembre -, le Prévôtois n’a rien perdu de sa passion et sa faim de victoire reste intacte: peut-il le faire une neuvième fois? La réponse est oui, même s’il devra se méfier de son propre fils, Michael, pour qui le Rallye International du Valais 2019 devrait être sa dernière course au volant d’une voiture de la catégorie R5, la plus importante dans les rallyes internationaux.

JÉRÉMIE TOEDTLI A-T-IL PRIS LA MESURE DE SA POLO?

Notre coup de cœur ira au Neuchâtelois (et pas du tout pour des raisons de proximité!) Jérémie Toedtli, peut-être le plus grand talent naturel de la nouvelle génération du rallye suisse. Il a notamment été impressionnant au Chablais en juin, il est aussi à l’aise sur l’asphalte que sur la terre, son coup de volant est un régal. Il est souvent passé très près de l’immense exploit et il s’alignera pour la première fois avec la plus moderne des R5 – donc la plus efficace en théorie -, une VW Polo GTI superbement décorée. Question: a-t-il pris la mesure de sa nouvelle monture, puisque les choses très sérieuses commenceront d’emblée, jeudi en fin de journée?

LE NOUVEAU DÉCOUPAGE VA-T-IL INFLUENCER LA COURSE?

Pour ce soixantième, les organisateurs de l’épreuve valaisanne sont revenus à un programme qui s’étend sur trois jours et qui commence jeudi – après la super-spéciale à Martigny -, par deux monuments, la spéciale des Cols et celle de la Croix-de-Cœur au nom si bien nommé. Logiquement, il devrait y avoir des écarts initiaux plus importants que dans le passé récent et l’expérimenté Olivier Burri, comme le très régional Mike Coppens (Verbier), n’ont pas besoin de leçon tactique pour savoir qu’ils peuvent immédiatement frapper très fort.

LE CHAMPION SIMPLE OUTSIDER?

Désormais double champion de Suisse, le Tessinois Ivan Ballinari, n’a pas toujours connu le succès sur les routes du Vieux-Pays. Libéré de la pression inhérente à la gestion d’un championnat complet, «Balli», s’il se lâche, peut devenir plus qu’un simple outsider face aux spécialistes du Valais. Des spécialistes qui ne compteront finalement pas dans leurs rangs Sébastien Carron, mais qui trouveront avec Cédric Althaus et le Français de Genève Jérémie Crétien, deux autres VW Polo R5, celles appartenant au team de Sébastien Loeb. Une attraction, enfin, le pari du pistard Christophe Hurni, sacré l’an dernier champion du monde en Ferrari Challenge, qui découvre ce week-end la discipline.

QUID DES ÉQUIPAGES ÉTRANGERS?

Bien que finale de l’ERT – European Rally Trophy -, le 60e Rallye International du Valais a attiré moins d’équipages étrangers de premier plan, même si les Tchèques Ondrej Bisaha/Petr Tesinski (Hyundai i20) ont hérité du No 1, rapport notamment à leur victoire l’an dernier dans le «Central Rally Trophy», l’un de ces championnats régionaux européens qui comptent pour l’ERT. Très expérimenté, Bisaha aura néanmoins un handicap qui peut s’avérer lourd dès jeudi soir: le Tchèque n’a découvert que lors des reconnaissances de ce début de semaine – nombre de passages limités, on le rappelle –le parcours qu’on sait complexe. Ce qui n’est pas le cas du Belge Pieter Tsjoen, qui vient en Valais pour la troisième fois.