Rancho, vous connaissez? Si ce n'est pas le cas, foncez faire un tour sur la compilation de ses vidéos déjantées.

Avec sa moustache recourbée et son air malicieux, Rancho réalise des prouesses de toute sorte, presque toujours à la montagne. Créé de toutes pièces par le skieur savoyard Enak Gavaggio (42 ans), le savoureux personnage est devenu une star du web et des montagnes du globe. Nous l'avons croisé à Verbier.

Bonjour Rancho! D’ailleurs, est-ce Rancho ou Enak que l’on rencontre?

C’est la même personne devant vous! C’est bien de poser la question parce qu’en fait, je ne suis pas acteur. Si on avait été acteur et qu’on avait créé Rancho, le personnage Rancho aurait réellement existé. Sauf que je ne le suis pas et que je joue… «moi». C’est le seul moyen de faire «de la fiction» écrite sans être acteur.

Le matin quand vous vous levez, vous êtes Rancho?

Non, c'est quand je mets les éperons ou mon bonnet ridicule. Là, je sais que je suis en tournage.

Pour les fans, vous êtes Rancho?

Pour mes amis je suis Enak, pour les gens qui me connaissaient comme sportif, c’est toujours Enak. Et pour ceux qui me découvrent, c’est Rancho. Mais le truc qui me fait ch***, c’est quand quelqu’un que je connais depuis 30 ans m’appelle Rancho. Là j’ai les yeux noirs. Quand ma fille me dit «toi t’es Rancho!», je lui dis« non, je suis ton papa». Mais bon c’est pas grave.

On se croise à Verbier. Pourquoi venir tourner pendant l’Xtreme?

L’Xtreme et moi, c’est une longue histoire. Nico m’a invité trois fois, mais je n'ai pu participer une seule fois. J’ai beaucoup aimé et j’aurais aimé revenir. Aujourd'hui, Verbier est l’une des rares épreuves qui ont de la gueule. D’autres faces sont un peu trop faciles pour que les riders envoient du très lourd. Ici, c’est autre chose. Gagner Verbier, c’est quelque chose.

Aujourd’hui, peut-on faire du skicross et du freeride à haut niveau comme à votre époque?

C’était il n’y a pas longtemps, dix ans! Mais non, ce n’est plus possible aujourd’hui. A ce moment-là, on avait plus de temps et le freeride était vécu différemment. Il suffisait de savoir faire un back-flip, un front-flip et un 360. Aujourd’hui il faut beaucoup plus dans ton sac de technique. C’est très bien, car le freeride devient un vrai sport. Les mecs sont de vrais champions.

Pour ceux qui vous ne connaissent pas, qu’est-ce que vous faites?

Je déteste les héros et j’aime les champions. Rancho, c’est un antihéros. D’ailleurs là je vais descendre le Bec des Rosses le jour de l’Xtreme, mais pas pour gagner. Je ne suis pas là pour la perf, mais pour un film. Et puis je donne la parole aux champions, que je connais tous d’avant. Ça facilite. J’ai envie de raconter le sport, la glisse, de manière moins segmentée.

C'est-à-dire?

J'ai commencé la compétition en Coupe d’Europe de ski alpin. Quand je suis parti en freeride, j’étais traité d’encu** de« racer». Deux ans après, je m’éclate en skicross et on me traite de «skieur alpin raté» et fumeur de joints. Ça remonte à ma jeunesse aussi. Je voulais faire du snowboard, mais on cataloguait ça comme discipline de branleur.

Ce qui peut expliquer cette envie de polyvalence dans vos films...

Oui voilà! Il n’y a pas de frontière en fait. Le ski de fond, pour ceux qui n’ont jamais essayé, c’est top! Allez essayer, vous allez vous éclater. Le skicross pareil. Aujourd’hui, je pense qu’on a réussi à donner envie de supprimer les frontières.

Vos vidéos y ont donc contribué?

On me le dit. En tout cas en France. Désormais, ça ose beaucoup plus. On n’a pas été des génies mais on est arrivé au bon moment, au bon endroit.

A quoi ressemble ce tournage à Verbier?

On a tourné toute la semaine, et là je recommence ce soir, avant de descendre le Bec des Rosses demain. A 21h30, je dois écrire les commentaires des speakers lors de mon run en vidéo. Il y aura par exemple une barre qui va s’appeler la «Barre Ovomaltine» pour qu’ils puissent dire tout à faire sérieusement dans le micro que «There is Rancoooo on the Barre Ovomaltiiiiine». Au total, la vidéo fera entre douze et quatorze minutes, ce sera un épisode totalement à Verbier.

Un mot sur votre moustache? Pourriez-vous la couper?

Elle est arrivée quand on a dessiné le costume de Rancho. Il fallait des éperons et des moustaches. Le reste, j’avais déjà. Même le bonnet, en tant que skieur je l’avais. Je voulais être le beauf idéal. Si on me coupe la moustache, je ne peux plus faire Rancho, je redeviendrai Enak et je retombe dans l’anonymat.

Ça arrivera un jour?

Oui, je pense. Je ne sais pas quand. Je suis attaché à ce que je fais, écrire des webséries, mais le côté star-système, je m’en contre-fiche.

Il paraît que vous êtes Suisse, aussi?

Par ma maman. Elle est Suissesse et moi j’ai grandi à Ferney-Voltaire, à côté de Meyrin, jusqu’à mes 16 ans. Je connais très bien Genève et j’ai le passeport, même si je ne connais pas tout de la Suisse.

Pouvez-vous vivre financièrement avec Rancho?

Il nous faut 25 jours par épisode, j’ai deux acolytes payés à la journée. Mais je gagne ma vie grâce à mes sponsors qui me demandent de donner des discours.

Quel a été l’épisode de Rancho le plus difficile à tourner?

Celui où je surfe avec des skis. Parce que j’ai peur de l’eau...

...Peur de l’eau? C’est un souvenir d’enfance?

Je surfe, mais il ne faut pas qu’il y ait plus d’ 1 m de profondeur, 1,50 m grand maximum. Je ne suis pas fait pour la flotte. Et on s’est retrouvé dans des vagues de 3 ou 4 mètres.

Pour terminer, si on vous dit que Rancho est fou, ça vous plaît?

Oh oui j’adore. Il est con, mais con, à un point! Il est débile, loufoque. Il est la vie, en fait. Il ne se prend pas au sérieux, comme moi en fait.

Quel message voulez-vous donner?

Aux enfants, qui sont dans des circuits de compétition, de penser à s’amuser avant tout. Ça me tient à cœur. Le ski c’est d’abord un jeu. On dit qu’on joue au foot, au rugby, au tennis, mais on ne va pas «jouer au ski». Il faut changer notre mode de pensée et donc aussi dire qu’on va «jouer» au ski.

