Mujinga Kambundji est rentrée vendredi dans les livres d'histoire du sport suisse. La Bernoise de 26 ans est devenue la première Helvète à descendre sous la barre des 11 secondes sur le 100 mètres.

En finale des championnats de Suisse, à Zofingue (AG), la médaillée de bronze du 60 m des derniers Mondiaux en salle a réalisé un temps de 10''95. Un temps qui la place au deuxième rang de la hiérarchie européenne de la saison 2018, derrière la Britannique Dina Asher-Smith (10''92).

SCHWEIZER REKORD! @Mujinga_ gewinnt den 100m-Final an der #sm2018 in #zofingen in sensationellen 10,95 und bleibt erstmals unter der 11-Sekunden-Schallmauer! @UBSathletics @srfsport @RTSsport @RSIsport @BLICK_Sport ????https://t.co/FgmIfzE2Uv pic.twitter.com/jlQufA2s9m