Renaud Lavillenie est l’homme qui saute le plus haut du monde à l’aide de sa perche. Avec 6,16m réussis en 2014, le recordman du monde français est forcément un homme un peu à part. Du coup, personne ne sera surpris d’apprendre qu’il a marché sur l’eau. Enfin presque. Il a couru sur une digue posée sur l’eau samedi pour aller remporter le concours à la perche de l’AG Urban Memorial Van Damme Series à Anvers. Lavillenie s’est imposé au milieu du bassin Napoléon de la cité belge, comme le montre la vidéo ci-dessus. Dans des conditions venteuses, il a franchi une barre à 5m73. Le Belge Arnaud Art (5m53) et l'Italien Claudio Stecchi (5m38) complètent le podium.

Mercredi, le champion olympique 2012 sautera dans un autre lieu insolite, puisqu’il participera au meeting Diamond League du Weltklasse, dont l’épreuve de saut à la perche se disputera en avant-programme en gare de Zurich.

