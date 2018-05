L'American River est une rivière située en Californie, qui prend sa source en Sierra Nevada et qui se jette dans le Sacramento, dans la ville du même nom, avant de parvenir dans la baie de San Francisco.

Sa branche nord abrite notamment ce que l'on appelle la Royal Gorge, des chutes d'eau vertigineuses entre les rochers. Il y en a cinq à la suite, et les franchir en kayak revient à réaliser ce que l'on appelle un Royal Flush.

C'est ce qu'a réussi le kayakiste californien Evan Moore cette semaine. Il s'était évidemment muni d'une GoPro avant sa tentative, et il n'était pas peu fier de partager sa vidéo sur les réseaux sociaux. «A dire vrai, ces derniers jours de kayaking ont été plutôt intenses», a-t-il écrit non sans humour sur sa page Facebook.

Avant d'ajouter: «Réussir le Flush Royal a toujours été quelque chose que j'aspirais à accomplir. Ces cinq chutes sont folles (sic!) et les franchir à la suite demande une solidité mentale incroyable et un certain savoir-faire. Je suis surtout ravi d'avoir pu tenir des lignes propres sur chaque chute. J'ai même réussi à rester droit et la tête hors de l'eau sur toutes, à l'exception de la chute dite du Serpent à sonnette.»

Mais un clic sur la vidéo vaut tous les commentaires du monde.